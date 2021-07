Mondkapjes verdwijnen in de VS mogelijk ook uit vliegtuigen

Het einde van mondkapjes in vliegtuigen is in de Verenigde Staten mogelijk nabij. De mondkapjesplicht is er eerder voor vrijwel alle locaties al afgeschaft.

In de Verenigde Staten wordt overwogen een einde te maken aan de mondkapjesplicht in vliegtuigen. 58 procent van alle volwassenen is er inmiddels volledig gevaccineerd en het aantal coronabesmettingen ligt een stuk lager. Het verplicht dragen van mondkapjes is er voor volledig gevaccineerden inmiddels op vrijwel alle locaties al afgeschaft. De enige plekken waar de mondkapjesplicht nog geldt is op onder meer vliegvelden en aan boord van vliegtuigen. In de Senaat is daarom een discussie ontstaan over de vraag of mondkapjes na 14 maanden nog verplicht moeten blijven in vliegtuigen. De plicht geldt voorlopig nog tot 13 september.

Het vervroegd opheffen van de verplichting stuit echter op wat verzet bij sommige vakbonden. “We kijken zeker uit naar de dag dat mondkapjes niet langer nodig zijn, maar daar zijn we nog niet in de vervoersector. Er zou geen enkele twijfel moeten zijn over de noodzaak om mondkapjes verplicht te houden tot op zijn minst 13 september,” zegt Sara Nelson, voorzitter van de Association of Flight Attendants, tegen Forbes.

