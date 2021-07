Ryanair wil Brussels Airlines verdrijven van Zaventem

Ryanair ziet grote uitbreidingsmogelijkheden in België, met name op luchthaven Zaventem. Daar aast de maatschappij op een hoop extra slots, ten koste van het ingekrompen Brussels Airlines.

Ryanair-topman Michael O’Leary heeft zijn oog laten vallen op een forse uitbreiding in België, zo liet hij blijken tijdens een persconferentie. Daar heeft de Ierse low-costmaatschappij momenteel zestien vliegtuigen gestationeerd: veertien in Charleroi en slechts twee op Brussels Airport (Zaventem). Deze zomer zal Ryanair vanuit België al 470 vluchten per week naar 104 bestemmingen aanbieden.

De komende maanden wil O’Leary de activiteiten in België aanzienlijk verhogen. “We praten al met Zaventem en Charleroi om er meer vliegtuigen te stationeren. Die luchthavens hebben tijdens de crisis het aantal passagiers aanzienlijk zien dalen, vooral dan in Zaventem met Brussels Airlines.” Brussels Airlines is de afgelopen anderhalf jaar behoorlijk ingekrompen. De maatschappij kreeg 290 miljoen euro aan steun van de Belgische overheid. Bij de hierop volgende herstructurering hield de maatschappij een kwart minder werknemers en minder vliegtuigen over, waardoor de Brusselse maatschappij ook minder slots gebruikt.

En net als in Italië staat Ryanair vooraan in de rij voor die slots. “Ik zou in volume willen verdubbelen in Brussel en op termijn Zaventem op dezelfde hoogte krijgen als Charleroi,” aldus O’Leary. “Er zijn mogelijkheden in Brussel, zeker met de vlootverkleining van Brussels Airlines.” De uitbreiding van Ryanair zou dus ten koste gaan van de mogelijkheden voor Brussels Airlines, dat op haar beurt de slots weigert vrij te geven. “Ik wil er meer, maar ik kan ze niet te pakken krijgen.”

O’Leary roept nu de Belgische overheid en de Europese autoriteiten op om luchtvaartmaatschappijen die hun vloot laten inkrimpen te verplichten een aantal slots vrij te geven. Volgens O’Leary zou deze eerlijkere concurrentie ten gunste van de passagiers komen. Hij stelt dat zodra bepaalde maatschappijen – zeker zij die staatssteun ontvangen – een monopolie zouden hebben op bepaalde verbindingen, dat leidt tot te hoge prijzen.

“We denken dat er potentieel is voor een sterke groei in België in 2022, als we erin slagen om meer slots te krijgen en meer vliegtuigen te stationeren,” aldus O’Leary. Om welke vliegtuigen het eventueel zou gaan is nog niet duidelijk, maar Ryanair ontving eerder deze maand haar eerste Boeing 737 MAX. Het Ierse bedrijf heeft in totaal 210 MAX-bestellingen uitstaan bij Boeing, wat wel eens zou kunnen betekenen dat de MAX volgend jaar een veel geziene gast op Zaventem gaat worden.