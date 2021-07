Het Zuid-Afrikaanse Comair staakt alle vluchten van 5 juli tot en met 29 juli, in verband met de derde golf Covid-19-infecties die zich in Zuid-Afrika momenteel in alle hevigheid manifesteert. Volgens een verklaring is de maatregel bedoeld ter bescherming van passagiers en personeel.

Comair vliegt in franchise als British Airways en met de eigen prijsvechter Kulula Airways binnen Zuid-Afrika en op routes naar aangrenzende landen. Thuishaven is OR Tambo International Airport in Johannesburg.

Bron: Comair

Dit verklaart ook het besluit van Comair. Zuid-Afrika is sinds 28 juni weer in lock down – op niveau 4 uit 5 – vanwege de opmars van de Delta-variant van Covid-19. De provincie Gauteng, waar Johannesburg ligt, is het epicentrum van de derde besmettingsgolf. Daarom hebben de autoriteiten alle reizen naar en vanuit Gauteng tot nader order verboden.

Bert Zegger