E-Flight Academy maakt eerste elektrische vlucht buiten Nederland

Een primeur in de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. De Nederlandse startup E-Flight Academy heeft een vlucht van Teuge naar het Duitse Stadtlohn-Vreden uitgevoerd. Dit is de eerste keer dat een Nederland geregistreerd elektrisch vliegtuig de landsgrenzen over gaat. Met deze vlucht worden de mogelijkheden voor elektrisch vliegen verder uitgebreid.

De Academy gebruikte een Pipistrel Velis Electro, met registratie PH-EFL, voor deze vlucht naar Stadtlohn. De dertig minuten durende vlucht zit ruim in het vliegbereik van het vliegtuig. Op de luchthaven in Duitsland werd de Pipistrel opgeladen zodat het vliegtuig weer terug kon keren richting Teuge. Door de nieuwe infrastructuur op de luchthavens is het nu mogelijk om regelmatig vluchten over de grens uit te voeren.