Duitsland van plan om vijf Boeing P-8A’s te kopen

Duitsland zal vijf Boeing P-8A maritieme patrouillevliegtuigen kopen voor ongeveer 1,1 miljard euro. Dit publiceerde het ministerie van Defensie vorige woensdag.

De Boeing P-8A Poseidon is een militair vliegtuig, die dient voor het opsporen en bestrijden van schepen en onderzeeërs. Het is een aangepaste versie van de Boeing 737-800. Herkenbaar aan het militair grijze kleur en de ‘raked’ wingtips.

Na goedkeuring door de parlementaire begrotingscommissie zal het contract worden ondertekend volgens het ministerie bij Reuters. “Deze aankoop, met een omvang van ongeveer 1,1 miljard euro, voorziet in de dringende behoefte om een capaciteit voor maritieme verkenning op lange afstand en de jacht op onderzeeërs vanuit de lucht in stand te houden,” zei het ministerie. De vliegtuigen zullen dienen als tussentijdse vervanging voor de verouderde Duitse vloot van Lockheed P-3C Orion-vliegtuigen. Het ministerie is optimistisch dat Boeing in staat zou zijn het toestel snel te leveren, ondanks de uitdagingen op andere defensieprogramma’s, vooral omdat er geen sprake is van nieuwe ontwikkeling voor het P-8A-toestel.

De militaire versie van de Boeing 737, de Boeing P-8A ‘Poseidon’. Poseidon is de naam van de Griekse mythologische God van de zee. In de video hieronder wordt uitgelegd wat de P-8 Poseidon allemaal van staat is.