Militaire Piper Super Cub PH-TOK vliegt weer

Na een volledige ‘ground-up restoration’ voerde het 67 jaar oude toestel onlangs, voor het eerst in zeven jaar tijd, een (test)vlucht uit. Tijdens de ongeveer 20 minuten durende vlucht zijn de nodige manoeuvres uitgevoerd, alle met een positief resultaat. Met als afsluiter een low-pass waarna de landing door restaurateur en piloot Wout van der Meulen succesvol werd ingezet.

De PH-TOK is door Piper Aircraft Corp. in Lock Haven (USA) gebouwd. De Piper L-21B Super Cub (PA-18-135) C/N 18-3604 was in 1954 één van de 155 Piper Super Cubs die in het kader van de Marshall Hulp door Amerika aan ons land werd geleverd. Bij de Koninklijke Luchtmacht vloog de PH-TOK met registratie R-114 en werd gebruikt ten behoeve van o.a. LVO (lichte vliegopleiding), waarneming Landmacht en als sleep- en basisvliegtuig.

Na zijn diensttijd werd de Piper Super Cub R-114 op 26 april 1977 als PH-TOK in het Nederlandse burgerluchtvaartregister ingeschreven. De KLU Cubs werden vervangen door de Bölkow BO-105 helikopter. Eigenaar van de ‘Cub’ werd de Vliegclub Hoogeveen. Ruim een jaar later, op 9 mei 1978, verhuisde het vliegtuigje, dat in zijn militaire kleuren bleef vliegen, naar ‘t Vliegbedrijf Tom van der Meulen op vliegveld Oostwold.

In 2013 besloot Van der Meulen om het vliegtuig te demonteren en voorlopig op te slaan waarna in 2015 het vliegbedrijf het besluit nam om een ‘ground-up restoration’ uit te voeren. De tweepersoons hoogdekker is helemaal gestript en daarna in volledig originele staat teruggebracht en gespoten in het originele kleurenschema van de Nederlandse Luchtmacht. Alle Luchtmacht markeringen zijn met oog voor detail op het vliegtuig aangebracht. In de cockpit zijn alle teksten met de hand geschilderd.

©Vliegbedrijf Van Der Meulen

©Vliegbedrijf Van Der Meulen

©Vliegbedrijf Van Der Meulen

©Vliegbedrijf Van Der Meulen

©Vliegbedrijf Van Der Meulen

Piper PA-18-135 Super Cub PH-TOK is voorzien van een 150 pk (112 kW) sterke Lycoming O-320-A2B motor. Dat is meer dan de 135 pk (99 kW) motor waarmee het toestel in het verleden bij de Koninklijke Luchtmacht heeft gevlogen. Het toestel is de nieuwste aanwinst voor de (vliegende) collectie van de ‘Heritage Hangar’ op Vliegveld Oostwold.

De volledige restauratie is door Vliegbedrijf Tom van der Meulen zelf uitgevoerd en heeft in totaal zeven jaar geduurd. In de restauratie zijn zo’n 3000 werkuren gaan zitten. Het resultaat mag er zijn want de PH-TOK mag je gerust één van de mooiste nog vliegende Piper Super Cub’s van Europa noemen. Het klassieke vliegtuig wordt vanaf nu weer ingezet voor staartwiel training, fotovluchten, verhuur en reclameslepen.

Kijk voor meer informatie op: https://oostwold-airport.nl/historic-aircraft/historic-aircraft-rides/piper-super-cub/