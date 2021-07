Bod van 14 miljard euro op luchthaven Sydney

Sydney Airport maakte maandagochtend bekend dat een Australische investeringsgroep de luchthaven van Sydney wil kopen voor 14 miljard euro.

Een woordvoerder van Sydney Airport zei maandag dat een consortium met onder meer IFM Investors en QSuper afgelopen vrijdag het bestuur van de luchthaven had benaderd met een bod van 8,25 Australische dollar per aandeel. Het bod is 42 procent hoger dan de slotkoers van afgelopen vrijdag. Voor de coronacrisis was de luchthaven wel meer waard dan het bedrag dat de investeerders bieden, meldt het bedrijf volgens Sydney Morning Herald. Eind 2019 stond het aandeel in eind 2019 op een piek van 9 Australische dollar per aandeel. Als de deal doorgaat, dan wordt het de tweede grootste deal ooit in de luchthavensector, volgens persbureau Reuters.

Terwijl de aandelen van Sydney Airport maandag met meer dan een derde stegen, adviseerde het bestuur van Sydney Airport de aandeelhouders geen actie te ondernemen, omdat het bod te laag was en de pandemie slechts een “kortetermijn”-impact op het bedrijf zou hebben. Het bestuur van Sydney Airport onderzoekt het bod en komt later met een besluit.