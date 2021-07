Heerlijk Hoogeveen | Foto’s

Egmond Vintage Wings had op zaterdag 3 juli op vliegveld Hoogeveen een puik evenement georganiseerd: The Trainer Meeting. Nu is Hoogeveen toch al niet slecht bedeeld als het gaat om warbirds en klassieke toestellen. Maar zaterdag kwamen nog eens tientallen historische toestellen van andere velden het Drentse luchthaven met een bezoek vereren. Het ging om trainers uit de periode 1920-1965. Denk aan toestellen als de Tiger Moth, Boeing Stearman, Piper Super Cub, Saab Safir en nog veel meer. Voor het publiek was er een speciale viewing area. Up in the Sky was aanwezig en maakte de volgende fotoreportage.

Ryan ST3 (c) Remco de Wit

Tiger Moth (c) Remco de Wit

Boeing Stearman (c) Remco de Wit

Stinson (c) Remco de Wit

Saab Safir (c) Remco de Wit

Tiger Moth (c) Remco de Wit

Spotters en fotografen op vliegveld Hoogeveen (c) Remco de Wit

Stinson (c) Remco de Wit

Klemm en Fairchild PT26 (c) Remco de Wit

Boeing Stearman (c) Remco de Wit