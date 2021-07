Nederlandse robotarm gaat de ruimte in na 35 jaar

Airbus-ingenieurs in Leiden werkten 25 jaar lang aan de European Robotic Arm (ERA). De lancering is keer op keer uitgesteld. Toch moet die later deze maand gaan gebeuren.

Ruimtevaartingenieurs van Airbus hebben de European Robotic Arm (ERA) van ESA geïnstalleerd op de ‘Russian Multipurpose Laboratory Module‘ (MLM) en zijn nu klaar voor de vlucht naar het internationale ruimtestation ISS. De ERA is ontworpen en gebouwd door het Leidse bedrijf Dutch Space, het vroegere Fokker. De robotarm zal met een Proton-raket worden gelanceerd vanaf het Baikonur Cosmodrome in Kazachstan.

Een week na de lancering zal de robotarm aankomen in het ISS, waar hij het Russische deel van het ruimtestation zal bedienen. Met een totale lengte van 11,3 meter kan de ERA de buitenkant van het ruimtestation inspecteren op beschadigingen. Zo hoeven astronauten niet naar buiten om zelf de schade te herstellen. “De arm kan ook een astronaut ergens naartoe verplaatsen. Vergelijk het met een steiger die je tegen je huis kan zetten bij het schilderen,” zegt Jasper Wamsteker, woordvoerder van het Netherlands Space Office (NSO) bij RTL Nieuws. “Het is niet de eerste Nederlandse bijdrage in de ruimte. Nederland heeft best een lange ruimtevaartgeschiedenis, vooral als het gaat om onderdelen van satellieten,” aldus Wamsteker.

De lancering stond gepland op 15 juli, maar vanwege een probleem met enkele onderdelen werd de lancering uitgesteld. De geplande lanceerdatum is nu 21 juli.