Europa krijgt eerste Boeing 737-ombouwlocatie | Video

In Napels wordt binnenkort de eerste Europese locatie geopend waar Boeing 737’s kunnen worden omgebouwd van passagiers- naar vrachtvliegtuigen.

De locatie wordt gerealiseerd door Israel Aerospace Industries (IAI) in samenwerking met het Italiaanse Atitech. Op dit moment bestaan er al twee ombouwlocaties in China. In Napels zal nu het eerste Europese conversiecentrum komen te staan. Op de locatie zullen twee Boeing 737-700’s of -800’s tegelijkertijd kunnen worden verbouwd.

IAI geeft aan dat de vraag in de markt naar 737-vrachttoestellen is toegenomen. Het bedrijf heeft grote namen als klant, waaronder Amazon en DHL. Bij de verbouwing van een 737 wordt een grote vrachtdeur in de romp geplaatst. Daarnaast wordt de constructie verstevigd en worden laadsystemen geïnstalleerd. In deze video is te zien hoe een conversie van een van de 737’s eruit ziet: