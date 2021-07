Gepast ‘Oantsjen’ van Leeuwarder F-16’s | Foto’s

De laatste F-16’s die gestationeerd stonden op de Leeuwarden, zijn maandag 5 juli van de vliegbasis vertrokken. Oorspronkelijk stond het vertrek van de F-16’s op donderdag 1 juli gepland. Vanwege een incident op de grond met een Belgische F-16, ging de afscheidsceremonie toen niet door.

Voordat de toestellen naar hun nieuwe thuisbasis Volkel gingen, vlogen vier F-16’s nog een laatste keer in formatie over het veld. Peter Steehouwer was namens Up in the Sky op de basis aanwezig en maakte deze fotoreportage.

De vier F-16’s voor vertrek © Peter Steehouwer

Beschildering

Vanwege het naderende afscheid kreeg één F-16 een speciale staartbeschildering, met de tekst ‘Last Flight F-16 Leeuwarden’. Andere F-16’s kregen een ‘full colour’ squadronbadge op de staart en een staartband in Friese kleuren. Voorheen vlogen F-16’s meestal met een ‘toned down’ (vergrijsde) squadronbadge op de staart.

42 jaar geleden

Deze maand was het 42 jaar geleden dat de eerste Nederlandse F-16 op Leeuwarden arriveerde. Op 7 juni 1979 landde de J-259, een tweezits F-16B, onder grote belangstelling op de Friese vliegbasis. Aan het online magazine van de Koninklijke Luchtmacht ‘De Vliegende Hollander’, vertelde piloot Wim Sneek over zijn aankomst destijds. “De afdeling voorlichting had bedacht dat we met oranje overalls moesten vliegen. Die vallen lekker op als we uitstappen. Maar, die had de luchtmacht helemaal niet! De marine wel, dus die moesten we daar lenen. Voor mij hoefde het allemaal niet zo heel opvallend.”

Eenmaal aangekomen boven de vliegbasis voert Sneek de eerste demonstratie van een Nederlandse F-16 uit. “Een kwestie van gewoon dóen. Ik vond het wél speciaal, maar ik was heel erg taakgericht”, vertelt Sneek. “Voor mij was het gewoon een opdracht.”

Oefenmissies

De Leeuwarder F-16’s zetten de rest van hun carrière voort bij 312 squadron op Volkel. Tot 2024 wordt daar nog gevlogen met de F-16. Dat squadron blijft nog drie jaar doorvliegen met de F-16. Overigens vliegen de komende maanden nog regelmatig F-16’s in het Friese luchtruim. Nederlandse F-16’s (van 312 squadron) en F-35’s (van 322 squadron) vliegen oefenmissies samen met Belgische F-16’s in het kader van de Weapon Instructor Course. Deze cursus leidt Noorse, Belgische en Nederlandse vliegers op tot wapeninstructeur.