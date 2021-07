Passagiersvliegtuig neergestort in Oost-Rusland

Een Antonov An-26 met 28 mensen aan boord is dinsdag neergestort bij het schiereiland Kamtsjatka in Oost-Rusland. Er zijn geen overlevenden.

Het passagiersvliegtuig had 22 passagiers en zes bemanningsleden aan boord. Niemand heeft de crash overleefd. Russische hulpdiensten hebben een gedeelte van het wrak gelokaliseerd in zee. Ook zouden er brokstukken zijn gevonden op een berghelling, ongeveer vier kilometer verderop.

De Antonov An-26, met registratie RA-26085, was onderweg van Petropavlovsk-Kamtsjatski (gelegen in het zuiden van het schiereiland) naar het noordelijkere Palana. Op een afstand van ongeveer tien kilometer van de luchthaven verdween het toestel van de radar. Onder meer de burgemeester van Palana was aan boord van het vliegtuig, zo schrijft persbureau Reuters. Hulpdiensten startten kort na de vermissing van het vliegtuig een zoekactie. Er zijn schepen onderweg naar de plek waar het vliegtuig is neergestort.

Het vliegtuig behoorde toe aan de luchtvaartmaatschappij Kamchatka Aviation Enterprise en is sinds 1982 in gebruik. In 2012 vloog een Antonov An-28 van dezelfde maatschappij tegen een berg. Beide piloten bleken toen alcohol in hun bloed te hebben.

Het Oost-Russische schiereiland Kamtsjatka

© Google Maps