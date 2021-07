Rechtszaak tegen Embraer voor problemen met E190-E2

Air Astana start een rechtszaak tegen de Braziliaanse fabrikant Embraer vanwege problemen met de nieuwste Embraer E190-E2. De luchtvaartmaatschappij is genoodzaakt haar Embraer E2-toestellen aan de grond te houden wegens technische problemen. Air Astana beweert de Embraer niet openhartig was over de problemen die bij het toestel zouden zijn, iets wat echter door Embraer wordt ontkend.

Begin december 2018 ontving de maatschappij haar eerste Embraer E2. Het toestel heeft een maximale snelheid van 892 kilomter per uur en wordt aangedreven door Pratt & Whitney 1919G Geared turbofan-motoren. De lengte van het toestel is 26,3 meter langs en de vleugelspanwijdte bedraagt 33,7 meter. Twee jaar later werd besloten de gehele E190 E2-vloot aan de grond te houden door verschillende software en mechanische mankementen. Air Astana eist nu een compensatie voor het aan de grond houden van de E2’s, zo blijkt uit de stukken die naar de New York Supreme Court zijn gegaan. Tot op heden blijft Embraer ontkennen, en staat het niet open voor een compensatie aan Air Astana.

Nederland

In Nederland wordt de E2-variant van de Embraer 190 niet gebruikt. KLM opereert wel met de oudere E190-variant die momenteel wordt vervangen door de zuinigere E195-E2. Ten opzichte van de E190 is het nieuwe type stiller en zuiniger, en biedt het passagiers volgens KLM meer comfort en gemak. Inmiddels zijn er vier toestellen operationeel bij KLM.