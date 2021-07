Rotterdam The Hague Airport bouwt zonnepark langs baan

Rotterdam The Hague Airport is begonnen met het bouwen van een zonnepark naast de landingsbaan. Het doel is om de luchthaven volledig te voorzien van lokaal gewonnen groene stroom.

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen plaatste maandag het eerste zonnepaneel ten behoeve van het zonnepark Rotterdam The Hague Airport. Dit zonnepark wordt de komende maanden gebouwd langs de start- en landingsbaan van het vliegveld. Rotterdam The Hague Airport werkt met verschillende partners samen aan de ontwikkeling, bouw en gebruik van het zonnepark.

Met een oppervlak van 7,7 hectare en ruim 37.000 zonnepanelen is het zonnepark op Rotterdam The Hague Airport een van de grootste zonneparken in de regio Zuidwest Nederland. De luchthaven is dan volledig afhankelijk van groene stroom. Ook is het zonnepark beschikbaar voor andere innovatie- en duurzaamheidsprojecten. “Met de aanleg van het zonnepark en het gebruik van een slim energiesysteem wordt ingespeeld op de transitie die luchthavens in stevig tempo moeten gaan doormaken. Een zonnepark van dit formaat op het terrein van de luchthaven is een katalysator voor de verduurzaming in de luchtvaartsector, en een opmaat naar een slim energiesysteem.” zegt Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen. Het doel is om dit najaar al operationeel te zijn.

De bouw #zonnepark #rotterdamthehagueairport is gestart! Met 37000+ panelen en 7,7ha een van de grootste parken in Zuidwest Nederland. Dit park levert jaarlijks 14 Gigawatt aan groene stroom op. Meer weten? https://t.co/ezcN8PIoOe #zonneparkRTHA #RTHA #Rotterdam #RTHAinnoveert pic.twitter.com/hzIOMAoxit — Rotterdam The Hague Airport (@RTHA_Nieuws) July 5, 2021