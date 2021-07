Brits AWACS-toestel wordt lesvliegtuig voor Doomsday-piloten VS

Het Amerikaanse Ministerie van Defensie (Department of Defense) koopt één E-3D Sentry AEW1 radarvliegtuig van Groot-Brittannië. Dit maakte het ministerie bekend in een persbericht.

In het overzicht van afgesloten contracten door het Department of Defense staat vermeld dat het vliegtuig voor 15 miljoen dollar van eigenaar wisselt. De Boeing, één van de oorspronkelijke zeven AWACS radarvliegtuigen van de Royal Air Force, staat al meer dan een jaar in opslag in de Verenigde Staten. De komende maanden zal het toestel worden aangepast aan de Amerikaanse wensen.

Doomsday-vliegtuig

Het toestel gaat door de US Navy gebruikt worden als lesvliegtuig voor de bemanningen van de E-6 Mercury vliegtuigen van de Amerikaanse marine. De E-6B staat bekend als het ‘Doomsday vliegtuig’, omdat ze kunnen worden gebruikt als back-up voor de Boeing E-4B ‘National Emergency Airborne Command Post’. Het zijn vliegende commandoposten, die verbinding kunnen leggen met de Amerikaanse nucleaire onderzeeërs. Ook kunnen ze opdracht geven tot de lancering van kernraketten (Airborne Launch Control System, ALCS). Als commandocentra op de grond uitgeschakeld zijn, kunnen deze toestellen het overnemen. De E-6 wordt dan ook vaak aangeduid met het acroniem TACAMO, wat staat voor TAke Charge And Move Out.

Oefenvluchten

De US Navy beschikt over een vloot van zestien E-6B Mercury toestellen. Oefenvluchten door piloten was tot nu toe alleen mogelijk met E-6B’s. Om de operationele vloot te ontlasten, was de Navy op zoek naar een vergelijkbaar vliegtuig als trainingstoestel. De Britse E-3D heeft dezelfde motoren als de E-6B en kan ook in de lucht worden bijgetankt.

Vervangen

Drie jaar geleden besloot het Britse Ministerie van Defensie om de E-3D AWACS-toestellen te gaan vervangen. Deze radarvliegtuigen van de Britse luchtmacht behoren tot de laatst gebouwde E-3’s. Omdat de radarsystemen sinds de aanschaf niet meer zijn gemoderniseerd, worden de toestellen nu toch beschouwd als verouderd. In plaats van een (kostbaar) moderniseringsprogramma van de radars, is besloten tot complete vervanging van de toestellen. In maart 2019 viel de keuze op de Boeing E-7 Wedgetail. Oorspronkelijk zouden vijf Wedgetails besteld worden, later werd dit teruggebracht naar drie exemplaren. Op dit moment zouden er nog drie Britse E-3’s operationeel zijn. De eerste Wedgetail voor de RAF wordt in 2023 verwacht.