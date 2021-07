Duitsland opent deur voor gevaccineerde Britse reizigers

Duitsland versoepelt de reisrestricties die anderhalve maand geleden zijn ingesteld tegen reizigers uit het Verenigd Koninkrijk.

Mensen die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Duitsland reizen hoeven niet meer in quarantaine als zij volledig zijn gevaccineerd. Voor niet (volledig) gevaccineerde reizigers geldt dat zij hun quarantaineperiode kunnen verkorten als zij na vijf dagen een negatieve coronatest kunnen aantonen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel gaf vorige week tijdens haar bezoek aan het VK al aan dat Duitsland quarantainevrije reizen voor gevaccineerden mogelijk wilde maken. Net als sommige andere Europese landen stelde Duitsland strenge reisrestricties in voor reizigers uit het VK in verband met de Deltavariant. Het aantal besmettingen is aan de andere kant van het Kanaal weliswaar fors toegenomen, maar het aantal ziekenhuisopnames blijft er laag. Dat betekent dat de geplande versoepelingen in het VK op 19 juli kunnen doorgaan, waarbij zo goed als alle maatregelen – inclusief social distancing en de mondkapjesplicht – zullen worden afgeschaft.