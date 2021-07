Qantas-CEO wil einde aan continue cirkel van lockdowns

Qantas-CEO Alan Joyce heeft opgeroepen een einde te maken aan de continue cirkel van lockdowns en reisrestricties in Australië.

De grenzen van Australië naar het buitenland zijn al sinds het begin van de pandemie gesloten. Om het land binnen te komen gelden zeer strenge restricties. Naast een testbewijs en een (hotel)quarantaineplicht geldt er bijvoorbeeld ook een maximumaantal mensen dat per week naar binnen mag. Over een week wordt dat aantal bovendien – in verband met de druk op de speciaal ingerichte hotels – nog eens gehalveerd, waardoor er binnenkort nog maar 3000 mensen per week welkom zijn.

Tot dusver is het aantal coronabesmettingen in Australië sinds het begin van de pandemie laag gebleven, maar de afgelopen weken is sprake van een nieuwe toename. Op regionaal niveau worden er daarom strenge maatregelen ingevoerd. Zo worden regelmatig ook grenzen binnen Australië zelf gesloten. In vrijwel alle grote steden is inmiddels een lockdown ingevoerd.

Qantas-topman Alan Joyce is ondanks de grote financiële gevolgen positief over de sluiting van de internationale grenzen. De interne Australische methode hekelt hij echter nu publiekelijk. De luchtvaartmaatschappij voert vanwege de restricties vrijwel geen internationale vluchten meer uit, en is daarom financieel afhankelijk van de binnenlandse vluchten. Doordat regio’s echter telkens – soms om slechts één of twee coronagevallen – in lockdown gaan, is het uitvoeren van de operaties volgens Joyce uiterst ingewikkeld.

De nieuwe lockdowns zijn een klap in het gezicht van Qantas, dat binnen afzienbare tijd hoopte terug te groeien naar het niveau aan binnenlandse vluchten van 2019. Het is al enkele keren gebeurd dat de toegangseisen van een bestemming tijdens een vlucht werden veranderd, waardoor passagiers terug moesten vliegen of verplicht in quarantaine moesten.

Ondertussen begint het vaccinatieprogramma in Australië na lange tijd eindelijk op gang te komen. Het zal echter nog lang duren voordat down-under dezelfde vaccinatiemijlpalen worden behaald als bijvoorbeeld in Europa. Volgens Joyce is het onrealistisch om eerst hoge vaccinatiedoelen te willen halen voordat grenzen kunnen heropenen en er een einde kan komen aan lockdowns. Het doel zou volgens hem beter kunnen zijn om de meest kwetsbaren te vaccineren. Daarna zou reizen weer zonder lockdowns mogelijk moeten en moet iedereen die dat wil gevaccineerd kunnen worden.