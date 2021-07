Schiphol maakt meubilair van gerecyclede vliegtuigonderdelen | Video

Het meubilair in de M-corridor van Schiphol heeft een make-over gekregen. De gang verbindt lounge vier met verschillende gates. Voornamelijk passagiers die met EasyJet of Ryanair vliegen zullen de nieuwe meubels tegen komen. Eerder was deze gang puur bedoelt als verbinding tussen de lounge en de gates maar, dat is nu veranderd naar een wachtruimte.

Duurzaam

Alle nieuwe meubels en accessoires zijn op een duurzame manier gemaakt. De stoelen waren al eerder op de luchthaven te vinden. Deze zijn opgeknapt voordat deze in de M-corridor zijn geplaatst. Naast de stoelen zijn er nog een paar opmerkelijke stukken te bewonderen. Zo zijn er onderdelen gebruikt van een voormalige Boeing 747 van de KLM. Stukken van de romp zijn gebruikt om een plantenbak te vormen. Verder zijn ook oude informatiebalies verwerkt in de nieuwe inrichting. Het is nu ook mogelijk voor passagiers om een telefoon op te laden met groene stroom.

Bekijk hier de beelden van de nieuwe inrichting.