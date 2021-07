Aviodrome maakt zich klaar voor viering 50-jarig jubileum

Het Aviodrome viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. De burgemeester van Lelystad, Mieke Baltus, trapt het jubileum zaterdag 10 juli af.

Om het jubileum te vieren worden bezoekers de hele zomer uitgedaagd hun zelf gevouwen vliegtuigje zo ver mogelijk te gooien. De beste drie deelnemers krijgen een prijs, en de winnaar van de week wint een rondvlucht. De burgemeester zal het kampioenschap aftrappen. “We zijn zeer vereerd dat de kersverse burgemeester onze jubileumzomer wil openen. We zijn ontzettend trots op onze historie en op de groei die wij in al die jaren hebben doorgemaakt,” vertelt general manager Serena van Kammen.

29 september 1969 © Aviodrome

Aviodrome op Schiphol – 29 mei 1969 © Aviodrome

29 mei 1969 © Aviodrome

In 1971 opende het Aviodome haar deuren op Schiphol. De vliegtuigen waren toen voornamelijk te zien in de grote aluminium koepel. De collectie bleef echter groeien, waardoor de koepel uiteindelijk te klein werd. In 2003 verhuisde het museum dan ook naar het vliegveld van Lelystad, waar het verderging onder de naam Aviodrome.

Tegenwoordig staan er meer dan honderd vliegtuigen en helikopters tentoongesteld in het luchtvaartmuseum. “Onze collectie is in vijftig jaar enorm gegroeid. Met de Boeing 747 Jumbo Jet, Douglas DC-2 en de Fokker Spin, en restauratieprojecten zoals die van de Fokker S.4 hebben wij voor alle liefhebbers wat wils,” zegt Van Kammen.

In de afgelopen vijftig jaar is er dan ook een hele hoop bij het museum te beleven geweest. “Denk bijvoorbeeld aan de spectaculaire aankomst van de KLM Boeing 747. Dit toestel werd ontmanteld en via het water naar Harderwijk vervoerd, waarna het vliegtuig het laatste stuk over de weg aflegde.” In een grote hal middenin het museum steelt de Lockheed L-749 Constellation, ofwel ‘Connie’, de show. “De Connie werd overgevlogen vanuit de Verenigde Staten en is nu van binnen te bewonderen. Het toestel is één van onze pronkstukken.”

Eerder dit jaar kon het museum tijdens een pilot vast even open

“Het is fantastisch om iedereen, jong en oud, wat te kunnen leren over de rijke historie van de luchtvaart in Nederland. We hopen mensen te inspireren en de jongere generatie te enthousiasmeren om zelf ook wat met luchtvaart te gaan doen. Daarom hebben we ook gekozen voor het kampioenschap vliegtuigjes vouwen, daar begon vroeger voor veel mensen de passie voor vliegtuigen mee. Denk bijvoorbeeld aan Anthony Fokker, van wie een aantal originele vouwvliegtuigen te zien zijn in ons museum.”