Eerste Nederlandse MQ-9 Reaper rolt van de band | Video

Gisteren was de roll-out van de eerste Nederlandse MQ-9 Reaper in de fabriek van General Atomics Aeronautical Systems Inc.

De eerste van de vier Nederlandse MQ-9 Reapers rolde gisteren van de band in het Amerikaanse Poway. Hier staat een fabriek van General Atomics waar de Reapers worden gemaakt. Bij de ceremonie waren onder andere de directeur van de Defensie Materieel Organisatie viceadmiraal Arie Jan de Waard en Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt.

De MQ-9 Reaper

De MQ-9 is een volledig nieuw wapensysteem voor de Krijgsmacht en markeert voor Defensie een nieuw tijdperk. De missies zullen worden gevlogen door crews bestaande uit een vlieger en een sensor operator die zelf niet aanwezig hoeven te zijn in het inzetgebied. Het systeem wordt ook aangeduid met de term RPAS, Remotely Piloted Aircraft System.

De Nederlandse Reapers worden ingedeeld bij het 306 Squadron op vliegbasis Leeuwarden. Het squadron zal de eerste periode na levering met name gebruiken om te testen en te evalueren. Het 306 squadron is de afgelopen jaren stapsgewijs opgebouwd en zal medio 2023 volledig in staat zijn om met de MQ-9 te opereren.

306 Squadron

Het 306 Squadron was het enige fotoverkenningssquadron binnen de Koninklijke Luchtmacht. Het werd in 1954 op Volkel opgericht en vloog ruim vier decennia met verschillende fotoverkenningsstraaljagers. In 2001 werd de fotoverkenningstaak verruild voor een opleidingstaak totdat het squadron in 2010 werd gedeactiveerd. In 2018 werd het squadron heropgericht en verruilde het vliegbasis Volkel voor Leeuwarden.