Reisbranche vreest code rood

Reissectorvereniging ANVR maakt zich grote zorgen over het toenemend aantal besmettingen in Nederland.

De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) laat in een persbericht weten zich grote zorgen te maken over de zomervakantie als gevolg van het sterk aantal toenemende besmettingen in eigen land.

Uitgaansleven

Frank Oostdam, voorzitter ANVR, verwijt het toenemend aantal besmettingen aan de versoepelingen in het uitgaansleven:

“We hebben in Nederland tal van maatregelen losgelaten -misschien achteraf gezien te vroeg- maar met de verwachting dat iedereen zich aan de nog weinige regels houdt, dus afstand houden, laat je testen bij klachten en neem je verantwoordelijkheid. Het kan dan nu toch niet zo zijn dat door ongewenst gedrag in het uitgaansleven en je niet laten vaccineren of testen, we als Nederlander straks niet meer welkom zijn in andere landen en de reissector daarvan de dupe is?”

Toenemend aantal besmettingen

De afgelopen dagen neemt het aantal nieuwe besmettingen in Nederland sterk toe. Door het loslaten van beperkingen en het openen van het uitgaansleven loopt het aantal nieuwe gevallen snel op. Voorlopig blijven de ziekenhuisopnames laag omdat vooral jongeren besmet raken. ANVR maakt zich dus terecht zorgen dat Nederland straks weer rood kleurt op de Europese kaart. Dit zou grote gevolgen hebben voor reizigers die nu in het buitenland zijn en nog op reis willen.