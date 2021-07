Alle inzittenden omgekomen na vliegtuigcrash in Zweden

Een De Havilland DHC-2 Beaver met negen inzittenden aan boord is donderdag verongelukt in Zweden, zo meldt Reuters.

Aan boord van het vliegtuig zaten acht parachutisten en een piloot. Het toestel verongelukte in de omgeving van de stad Örebro in het midden van Zweden. De DHC-2 was kort daarvoor opgestegen vanaf Örebro Läns Flygplats en vloog direct na de crash in brand. Hulpverleners konden – eenmaal ter plaatse – niets meer voor de inzittenden doen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

De Zweedse premier Stefan Lofven heeft inmiddels zijn medeleven met de slachtoffers en hun nabestaanden betuigd. Het ongeluk van donderdag roept herinneringen op aan een soortgelijk incident in 2019, toen in Noord-Zweden in de buurt van de stad Umea een vliegtuig met parachutisten kort na de start verongelukte. Ook hierbij kwamen alle negen inzittenden om het leven. De oorzaak bleek toen een foute belading te zijn.

De ligging van Örebro © Google Maps