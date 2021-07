Chinezen gaan Boeing 737 MAX testen

Chinese ambtenaren hebben aangegeven testvluchten met de Boeing 737 MAX te willen organiseren. Daarmee komt de deur op een kier te staan voor een terugkeer van het toestel in China.

Waar de Boeing 737 MAX in Europa en de Verenigde Staten inmiddels weer regelmatig rondvliegt, staan de vliegtuigen in China na ruim twee jaar nog altijd aan de grond. Het land kijkt de kat even uit de boom en is vooralsnog huiverig om het toestel op korte termijn weer terug te laten keren in de lucht.

Chinese ambtenaren staan er inmiddels echter wel voor open testvluchten met de MAX uit te voeren, zo meldt Bloomberg. Details over de eventuele testvluchten worden nog uitgewerkt, maar Boeing stuurt naar verluidt later deze maand een delegatie van piloten en technici naar China. Na twee weken quarantaine zullen zij dan in gesprek gaan met de Chinese luchtvaartautoriteiten over de 737 MAX, veiligheidskwesties en praktijkervaringen.

Het kan echter nog wel vele maanden duren voordat de 737 MAX weer in het Chinese luchtruim mag vliegen. Eén ding staat vast: China maakt geen haast. In maart hadden de autoriteiten nog “grote zorgen” over het vliegtuig. Het gaat daarbij om designveranderingen, pilotentraining en de oorzaken van de twee dodelijke ongelukken. Wat er (eventueel) precies mis zou zijn met de veranderingen die Boeing al heeft doorgevoerd is echter onduidelijk. In meer dan 170 landen is de 737 MAX al wel weer goedgekeurd.