SAS binnenkort met Airbus A321 naar de VS

SAS vliegt vanaf september met een Airbus A321 naar de Verenigde Staten. Het aantal vluchten naar de VS gaat ook omhoog.

Vanaf september vliegt SAS met haar eerste A321LR van Kopenhagen naar Boston aan de westkust van de VS. Het is voor het eerst dat de Scandinavische maatschappij met een A321neo de oceaan oversteekt. De vluchten werden al jarenlang voorbereid; zo meldde Up in the Sky in 2017 al dat de keuze tussen de A321LR en de 737 MAX voorlag. Het toestel kan de afstand van bijna 6000 kilometer (hemelsbreed) in zo’n 8,5 uur vliegen. De terugweg gaat met ruim 7,5 uur iets sneller. De A321 biedt bij SAS plaats aan in totaal 157 passagiers.

Het totale aantal vluchten vanuit Scandinavië naar de Verenigde Staten gaat ook omhoog. Zo worden de vluchten van Stockholm naar New York in september hervat. Vanaf oktober vliegt SAS vanuit Kopenhagen en Stockholm weer naar Miami, waarna de route Stockholm-Chicago later in de herfst volgt. In het najaar hoopt de maatschappij haar gehele routenetwerk in de VS te hebben hersteld. Hieronder volgt het volledige herfstschema, waarbij de vluchten tussen Kopenhagen en Boston dus met een A321 van SAS worden uitgevoerd.