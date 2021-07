Winactie: 1.5 uur simulator vliegen bij SimFlying!

Vanaf 15 juli kan het weer. Na negen succesvolle jaren, en anderhalf ‘corona-jaar’ dicht, opent SimFlying weer haar deuren. Met een 1-op-1 realistische Boeing 737NG-simulator kruip je zelf achter de knuppel en ervaar je hoe het is om een 737 te vliegen. SimFlying is er voor iedereen, met óf zonder vliegervaring, en Up in the Sky lezers kunnen nu meedoen aan een unieke winactie!

SimFlying

Bij SimFlying verwelkomen we je graag aan boord van onze Boeing 737NG-simulator, zowel voor mensen met én zonder vliegervaring. Met scherpe tarieven willen we iedereen een kans bieden aan boord van onze cockpit te stappen! Een uur vliegen kan namelijk al vanaf €80. Wil je meerdere vluchten maken, of zoek je leuke en leerzame uitdagingen? Dan past wellicht een 3 uur durende sessie beter bij je, en dat voor €190!

SimFlying’s B737-800NG flightsimulator is in eigen beheer ontwikkeld. De flightsimulator is een tot in details natuurgetrouwe full-scale cockpit van een Boeing 737-800. De simulator maakt gebruik van speciale professionele software zodat het vlieggedrag en de krachten op de stuurorganen erg realistisch is. Lees hier meer over SimFlying’s 737-simulator.

Winactie

Om mee te doen aan de winactie moet je dit formulier invullen. De actie loopt tot en met zondag 18 juli 2021, en de winnaar wordt via Facebook bekend gemaakt, en persoonlijk benaderd. Ben je het helaas niet geworden, en wil je toch graag vliegen? Dan kan je via de website van SimFlying boeken vanaf €80!

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met SimFlying. Kijk voor meer informatie op de website van SimFlying en boek jouw simulator-ervaring.