Boeing 737-200 gefotografeerd op bodem oceaan

Auteur en Up-redacteur Renske Dragt haalde met haar boek het RTL Nieuws. Interviews en vele lovende recensies volgden. De eerste druk was in no-time uitverkocht. Met ‘Love is in the Air - Hoe een vlucht mensen met elkaar verbindt’ moet dus wel iets bijzonders aan de hand zijn.. En via Up kunt u met de code “upinthesky10” het boek extra voordelig bestellen!