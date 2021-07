Schiphol momenteel drukste luchthaven van Europa

Schiphol is op dit moment de drukste luchthaven van Europa. Nergens anders in Europa starten en landen er zoveel vliegtuigen als op Schiphol. Eerst moest de luchthaven zijn meerdere nog erkennen in Istanboel en Parijs Charles-De-Gaulle. Nu staat de Amsterdamse luchthaven weer op plaats één.

Uit gegevens van Eurocontrol is te zien dat Schiphol op 7 juli 893 vluchten afhandelde. Dat waren er 19 meer dan plaats twee. De afgelopen twee weken heeft de luchthaven een enorme groeispurt gehad. Het luchtverkeer is in die periode met 35% gestegen. Deze enorme groei is grotendeels te danken aan de KLM. De maatschappij heeft een groei van 42% gerealiseerd in de afgelopen twee weken. En is daarmee de vijfde luchtvaartmaatschappij in Europa als het gaat om aantal vluchten.

De toename in het aantal vluchten bekent niet meteen een enorme toename in het aantal passagiers. Deze cijfers worden vaak een aantal weken later bekend gemaakt. Bekijk hieronder de top 10 drukste luchthavens als het gaat om het aantal vluchten per dag.

