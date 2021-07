KLM’ers: Uit en thuis | Boek

Onlangs is het boek ‘Uit en Thuis. KLM’ers werkend en privé’ verschenen van auteur Wilbert van Haneghem en fotografe Nathalie Dekkers. Het boek laat de mens achter het uniform zien in de vorm van 72 portretten van (ex-) KLM’ers.

Die portretten bestaan uit een verhaal en foto’s van de betreffende persoon in KLM-kleding en in een privé-setting. Het boek vindt zijn oorsprong in de COVID-19-pandemie, toen veel KLM’ers gedwongen thuis zaten en bij elkaar steun zochten op social media. Daar verschenen filmpjes van airline crew in dagelijkse kleding en in uniform.

Purser

De auteur en fotografe zijn allebei werkzaam bij KLM. Van Haneghem is purser en Dekkers cabin attendant (tweebander). Van Haneghem heeft een achtergrond in marketing en toerisme en schrijft als feelancer voor diverse media. Hij is ook auteur van het waargebeurde verhaal ‘Schipbreuk in het paradijs’ over zijn overlevingstocht in de zee bij Indonesië. Dekkers is afgestudeerd psychologe en fotografeerde eerst als hobby en nu professioneel.

Topfotografie

Ik heb het boek ‘Uit en Thuis’ met gemengde gevoelens gelezen. Vooropgesteld, het is een fraai boek, harde kaft en topfotografie. Ook met de verhalen in de vorm van (lange) quotes is weinig mis. Toch raakte het boek mij niet. Ik ken de geïnterviewden niet en heb ook geen speciale band met de KLM. Ik zou de portretten eerder verwachten in het KLM-personeelsblad of op intranet. Het boek lijkt mij dan ook vooral bestemd voor (ex) KLM-medewerkers. Dat geeft de fotografe eigenlijk ook toe: ‘Het boek is een eerbetoon aan collega’s’. Daarin zijn Van Haneghem en Dekkers zeker geslaagd.

Naar aanleiding van:

Uit en Thuis. KLM’ers werkend en privé, door Wilbert van Haneghem en Nathalie Dekkers

160 pagina’s, veel kleurenfoto’s

Uitgave in eigen beheer

Prijs: 24,95 euro

www.uitenthuisboek.nl