Take-off KLM-vlucht als ‘ernstig incident’ bestempeld

Uit een onderzoek van KLM tijdens de maandelijkse controle van de vluchtgegevens bleek dat er eerder dit jaar een KLM-vlucht was van Lissabon naar Amsterdam die niet over de juiste startgegevens beschikte.

Op 3 maart vertrok de Boeing 737-800 van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij, met registratie PH-BCD, vanaf Lissabon Airport richting Schiphol. Aan boord zaten 137 mensen, onder wie elf bemanningsleden. Het toestel zette koers richting Nederland voort vanaf startbaan 21, maar beschikte daar niet over de juiste startgegevens.

KLM-toestel had kortere startbaan dan verwacht

De KL1696 vertrok vanaf intersectie U5, vanaf waar de startbaan 2310 meter zou zijn. In voorbereiding op de terugvlucht richting Amsterdam ging de bemanning uit van een volledige lengte van 3705 meter. Ze wilden eigenlijk opstijgen vanaf intersectie S1. Dit was echter toentertijd niet mogelijk en de verkeersleiding gaf aan dat het KLM-toestel zou moeten vertrekken vanaf intersectie U5. Deze is 1395 meter korter dan intersectie S4. Uiteindelijk steeg de PH-BCD dus op en was er ‘slechts’ 284 meter landingsbaan over nadat het vliegtuig de lucht in gegaan was.

Ook na het opstijgen zouden beide piloten niet in de gaten hebben gehad dat de startgegevens waar zij vanuit gingen niet correct waren. Uit de gegevens van Flightradar24 (zie afbeelding) blijkt dan ook dat het toestel een korte baan ter beschikking had om te vertrekken en uiteindelijk ook bijzonder laat de lucht in ging.

GPIAA noemt het een ‘ernstig incident‘

De Portugese GPIAA (vertaald vanuit Portugees naar Engels: Office for the Prevention and Investigation of Accidents in Civil Aviation and Rail, red.) begon 29 april een onderzoek naar deze take-off en noemde het een ‘ernstig incident’. Sterker nog, de GPIAA laat weten dat de snelheid en de hoogte aan het einde van de baan onvoldoende zou zijn geweest als de motor uitgevallen zou zijn. Dat had een gevaarlijke situatie voor de KLM-vlucht kunnen zijn.

Na het onderzoek zullen verschillende aanbevelingen van de GPIAA op de luchthaven worden geïmplementeerd. Zo wordt er in de NOTAM aandacht besteed aan het belang van het gebruik van correcte data. Daarnaast komt er een nieuwe take-off performance data-berekeningstool, waarin het afstandsverschil bij verschillende intersecties duidelijker is.

Bron: GPIAA