Uitbreiding Schiphol leidt niet tot verdere economische groei

De groei van Schiphol levert de Nederlandse economie geen geld op. Dit concluderen onderzoekers in een nieuw rapport, in opdracht van de gemeente Aalsmeer.

Onderzoek

Schiphol wil groeien tot 540.000 starts en landingen, 40.000 meer dan nu. Hiermee stemde het kabinet eind vorig jaar in. Het onderzoeksbureau CE Delft heeft onderzoek gedaan naar de welvaartseffecten van deze groeiplannen. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar het in kaart brengen van de gevolgen op het gebied van geluidsoverlast, luchtkwaliteit en werkgelegenheid voor de gemeente Aalsmeer. CE Delft concludeert in het rapport dat de uitbreidingsplannen van Schiphol geen verdere economische groei op zullen leveren, maar juist tot extra kosten zullen leiden. Uit resultaat blijkt dat groei leidt tot een welvaartsverlies van 2,3 tot 3,1 miljard euro over de komende 100 jaar. CE Delft berekende ook de kosten die de geluidsoverlast van 40.000 extra vluchten meebrengt. Dat gaat om zeker 2 miljard euro.

Onderzoeker Martijn Blom van onderzoeksbureau CE Delft zegt zelf ook verrast te zijn door de uitkomsten. “Eerdere studies laten zien dat groei van Schiphol belangrijk is voor de Nederlandse economie en een positief effect heeft op onze welvaart. Deze studie laat voor het eerst zien dat je daar vraagtekens bij kunt zetten. Groei van Schiphol is slecht voor de welvaart van Nederland. Dat is een robuuste conclusie uit ons onderzoek.” zegt Martijn.

Weerstand

De groeiplannen stuiten in de omgeving van Schiphol op veel weerstand. Een groot deel van de omwonenden en lokale bestuurders vinden dat de overlast bij 500.000 vliegbewegingen al te groot. Zij zien de luchthaven liever krimpen. In Aalsmeer nam de gemeenteraad eind vorig jaar unaniem een motie van GroenLinks aan. Onderzoeksorganisatie CE Delft werd gevraagd onderzoek te doen naar de economische effecten van groei én krimp van Schiphol.

Schiphol laat in een reactie weten dat positieve effecten voor de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van Nederland onvoldoende in het onderzoek zijn meegenomen. Ook vindt de luchthaven dat plannen om geluidsoverlast terug te dringen en uitstoot te verminderen zijn onderschat.