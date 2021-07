18-jarige Brit breekt wereldrecord | Video

De 18-jarige Brit Travis Ludlow landde gistermiddag op het vliegveld van Teuge na een soloreis rond de wereld. Hiermee vestigde hij een wereldrecord door dit te doen als jongste persoon ooit.

43.522 kilometer en 238 vlieguren: dat was er nodig om de tocht te voltooien. Ludlow vetrok op 29 mei vanaf Teuge Airport, 44 dagen geleden. Ludlow vloog vervolgens richting het oosten. Eerst over Oost-Europa, vervolgens over Rusland om daarna door te vliegen over Siberie. Vervolgens stak Ludlow over naar Alaska, Canada en Amerika. Vanuit Amerika werd de overtocht, via Groenland, naar Europa gemaakt. In totaal heeft Ludlow 63 stops moeten maken tijdens zijn tocht.

Na een fly-over op Teuge stond een ceremonieel ontvangst te wachten op Ludlow. Eenmaal op de grond sprak de jonge Brit van een “onvergetelijke ervaring”. Klaar met vliegen is Ludlow nog niet, hij wil de reis in de toekomst nog eens doen, maar dan met een duurzamer vliegtuig. Onze redactie was erbij en maakte de volgende beelden:

De fly-over van Ludlow © Renske Dragt

Het ontvangst van de jonge Brit © Renske Dragt