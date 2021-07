Productieprobleem gevonden in niet-geleverde 787’s

Volgens de FAA hebben sommige niet-geleverde Boeing 787’s productieproblemen. Boeing wordt genoodzaakt om deze problemen op te lossen voordat deze toestellen worden geleverd.

De FAA zei dat het probleem zich voordoet “bij de neus van bepaalde 787 Dreamliners in de inventaris. Dit probleem werd ontdekt als onderdeel van een doorlopende inspectie van de FAA. De FAA liet erbij weten dat het probleem geen direct bedreiging is voor de vliegveiligheid. Maar Boeing wordt nu dus wel genoodzaakt om het probleem op te lossen voordat de toestellen geleverd worden. De FAA gaat nu ook kijken of het nodig is om al in gebruik genomen Dreamliners te inspecteren op dit probleem.

Het is niet de eerste keer dat de 787-productie in opspraak komt. Eerder dit jaar werden leveringen al eens stilgezet door de FAA. Toen waren er aanhoudende problemen met de kwaliteitscontrole van de Dreamliners. De FAA is al jaren kritisch over sommige veiligheidspraktijken van Boeing. Zo legde de FAA in februari een boete van 5,5 miljoen euro op aan Boeing. Dit omdat de vliegtuigbouwer zich niet zou houden aan bepaalde veiligheidsafspraken die in 2015 gemaakt werden.