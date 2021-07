Bijna hele wereldwijde netwerk KLM terug op niveau 2019

Het KLM-netwerk is ook in de Caraïben en Zuid-Amerika weer terug op het niveau van 2019. Daarmee is bijna het hele wereldwijde netwerk van de maatschappij terug van even weggeweest.

Het netwerk van KLM is in het Caribisch Gebied en in Zuid-Amerika bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis, in 2019. Begin juni werd al bekend dat dat ook geldt voor het netwerk in Noord-Amerika, en halverwege de vorige maand kwamen daar Azië en het Midden-Oosten bij. Binnen Europa vliegt KLM deze zomer zelfs naar meer bestemmingen dan in 2019. Het geheel betekent dat het wereldwijde KLM-netwerk bijna helemaal terug is op het niveau van voor de coronapandemie. De strategie van KLM gedurende de pandemie, die gericht was op het bereikbaar houden van zoveel mogelijk bestemmingen, blijkt daarmee succesvol. Het gaat echter wel slechts om het aantal bestemmingen en nog niet om de vluchtcapaciteit.

Het is goed nieuws dat ons netwerk in het Caribisch Gebied en Zuid-Amerika vrijwel helemaal op oude sterkte is,” zegt KLM-CEO Pieter Elbers. “Op dit moment geldt dat we bijna het gehele wereldwijde netwerk, met 60% van de capaciteit en 40% van de passagiers vliegen. Dat doen we op een veilige en verantwoorde manier, wat is bekroond met de APEX Diamond-status voor health safety. De volgende stappen zijn het uitbreiden van de capaciteit en natuurlijk, zodra de situatie het toelaat, meer klanten aan boord verwelkomen.”

Naar veel landen in het Caribische Gebied en Zuid-Amerika zijn momenteel alleen maar noodzakelijke reizen mogelijk. Er gelden over en weer nog strenge reisrestricties. Voor Aruba, Bonaire en Curaçao geldt wel code geel; (vakantie)reizen naar deze bestemmingen zijn dus wel gewoon mogelijk.