C-130 verliest motorvermogen, maakt voorzorgslanding op Eindhoven

Een C-130 Hercules van de Koninklijke Luchtmacht was gisteren genoodzaakt een voorzorgslanding op Eindhoven te maken.

Het vliegtuig, met registratie G-781 (de oudste Nederlandse Hercules), was al aan het afdalen naar de luchthaven voor een touch and go. Niet lang na het verzoek gaven de piloten van vlucht AIRFX01 een Pan Pan Pan-melding door aan de luchtverkeersleiding. Daarbij gaven ze door dat één van de vier motoren van de C-130 niet meer werkte. De daling werd voortgezet en het toestel landde veilig in Eindhoven. Er waren geen hulp- of veiligheidsdiensten en het vliegtuig taxiede met drie motoren naar het platform. De oorzaak van het uitvallen van de motor is nog niet bekend.

Beluister hieronder het gesprek tussen de piloten en de luchtverkeersleiding:

Eerder dit jaar hield Defensie al twee C-130’s, die betrokken waren bij een oefening, aan de grond wegens technische mankementen. De twee toestellen waren begin april bezig met het droppen van parachutisten en ladingen ter voorbereiding op een inzet in Mali later dit jaar. De verwachting was toen dat één van de twee toestellen snel weer inzetbaar zou zijn en de andere reparatie meer tijd zou vergen.

Vlucht AIRFX01 © FlightRadar24