Emirates 777 fors beschadigd door hagelstorm | Foto’s

Een Boeing 777 van Emirates is gisteren door een hagelstorm boven Milaan fors beschadigd geraakt.

De Boeing 777-300ER van Emirates, met registratie A6-ECF, was net vertrokken vanaf de luchthaven Milaan Malpensa toen het in een zware hagelstorm terechtkwam. Het toestel zou als vlucht EK205 naar New York JFK vliegen. De hagel heeft echter zijn sporen nagelaten. Zo werden onder meer de cockpitramen en de neus van de 777 fors beschadigd. Ook rondom de linkermotor van het toestel werd een hoop schade aangetroffen, zoals te zien is op onderstaande foto’s.

De schade bij de Emirates-vlucht ontstond al vlak na het vertrek vanaf Malpensa. Op FlightRadar24 is te zien hoe de Emirates-piloten ongeveer anderhalf uur op 11.000 voet rond moesten cirkelen voordat het vliegtuig genoeg gewicht had verloren om weer te kunnen landen. Eén uur en veertig minuten na vertrek stond het toestel in Milaan weer aan de grond. Niemand is bij het incident gewond geraakt. Voorlopig zal het vliegtuig waarschijnlijk aan de grond blijven staan in Milaan, in afwachting van reparaties.

Eerder deze maand liep een Airbus A320 van S7 Airlines vergelijkbare hagelschade op. In de klim vanuit het Russische Chelyabinsk kwam het toestel in een onweersbui met hagel terecht. Hierdoor raakten de ruiten in de cockpit gebarsten en is de neus flink beschadigd door de hagelinslag. Toch besloot de bemanning door te vliegen naar Moskou. Het toestel landde veilig op de luchthaven Domodedovo. Acht dagen na het incident keerde het toestel terug in de lucht.