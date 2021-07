Hoe is het nu met Breeze, het vervolg op JetBlue en WestJet?

Breeze Airways voerde eerder dit jaar haar inaugurele vlucht uit. De Amerikaanse maatschappij heeft een unieke strategie, maar hoe gaat dat tot dusver?

Op 27 mei, eerder dit jaar, ging voor het eerst een Embraer E195 van Breeze de lucht in. De eerste vlucht vloog van Tampa, Florida naar Charleston, South Carolina. Het doel van de maatschappij is om directe vluchten uit te voeren tussen – door andere luchtvaartmaatschappijen – ‘vergeten’ steden. Met kleine vliegtuigen vliegt Breeze daarom op 39 routes, waarbij de maatschappij slechts op acht van die routes concurrentie ondervindt. Momenteel bestaat de vloot van het jonge Amerikaanse bedrijf nog uit elf Embraer E190’s en E195’s. Daar komen er nog meer bij. Het belangrijkste vliegtuig van Breeze wordt echter de Airbus A220.

Momenteel vliegt Breeze slechts met Embraers, maar over een paar jaar worden dat A220’s

Bron: Tampa International Airport

Wat opmerkelijk is aan Breeze Airways, is dat de maatschappij slechts vier dagen per week vliegt. Volgens de maatschappij is geen enkele dag in de week hetzelfde. Zo is er op een dinsdag veel minder vraag naar vluchten dan op een vrijdag. Data van AOG wijst dan ook uit dat Breeze de afgelopen maanden nog niet op dinsdag en woensdag heeft gevlogen. Daarnaast werd er slechts een enkele vlucht uitgevoerd op zaterdag. Anders gezegd, 97% van alle vluchten van Breeze wordt op slechts vier dagen van de week uitgevoerd.

En tot dusver loopt het goed met de maatschappij. Er staat nog steeds een order van 80 Airbus A220’s. Uiteindelijk moet de A220 hét toestel van de maatschappij worden aangezien het perfect past in de strategie van de maatschappij. Breeze zal dus naar verwachting de komende jaren de ‘vergeten steden’ van de VS blijven verbinden.