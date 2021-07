Beveiligers vinden keuze Schiphol ‘extra vreemd’

De beveiligers op Schiphol maken zich zorgen over de deltavariant. De drukte op de Nederlandse luchthaven neemt namelijk toe.

Beveiligers ongerust over deltavariant

Met de opkomst van de deltavariant verspreidt het virus zich sneller. De beveiligers op Schiphol vinden de manier waarop het er nu aan toegaat op de luchthaven niet acceptabel, is ook een beveiliger van mening die in een persbericht van het CNV Vakmensen anoniem blijft.

‘’Ik begin mij nu een beetje zorgen te maken over hoe Schiphol weer omgaat met het virus. We staan echt hutje mutje te werken, vol stouwen eigenlijk van de passagiers. We kunnen totaal geen afstand houden van de passagiers en collega’s… Er moeten echt weer maatregelen getroffen gaan worden want dit gaat niet goed!’’, geeft de beveiliger aan.

Krapte baart beveiligers zorgen

Ook al behoort Schiphol tot een van de grootste luchthavens ter wereld, het is nog steeds bijzonder krap in deze corona-tijd. Erik Maas, onderhandelaar van CNV Vakmensen, laat weten dat meer beveiligers er niet gerust op zijn. ’’Vanwege de eerdere versoepelingen zijn er nu veel meer vakantievluchten en is het in korte veel drukker geworden op de luchthaven. Hierdoor is Schiphol in allerijl aan het opschalen. Maar intussen gaat wel de deltavariant rond.’’

Maas vervolgt dat Schiphol eerdere maatregelen omtrent het coronavirus heeft losgelaten. Hij vindt dat ‘extra vreemd’ dat de luchthaven dat gedaan heeft. ’’We zien volle rijen, met passagiers die vaak dicht op elkaar staan. Passagiers kunnen na het inchecken de ruimte weer opzoeken. Maar voor de beveiligers is dat anders. Zij zitten continu in die drukte. Daar komt bij dat afgelopen tijd veel nieuwe beveiligers aan de slag zijn gegaan. Zij kunnen nog niet alle taken uitvoeren, wat voor extra druk zorgt bij de beveiligers die al langer rondlopen.’’

Schiphol moet actie ondernemen

Om de werkplek van beveiligers veilig te houden, wil Maas dat Schiphol meer actie onderneemt om die veiligheid daadwerkelijk te kunnen waarborgen. ‘’We willen een betere spreiding van de passagiers over de luchthaven en meer afstand in de rijen. Er moeten ook meer lanes open, met meer beveiligers. De bezetting is nu vaak te krap, wat voor onveilige situaties zorgt. Het kan op verschillende plekken beter’’, besluit hij.