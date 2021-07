Code oranje: TUI en Sunweb stoppen vakanties Spaanse eilanden

TUI en Sunweb annuleren vanaf 16 juli alle vakanties naar de Spaanse eilanden, waaronder Ibiza, Gran Canaria en Mallorca.

Net als Portugal en Cyprus zijn de eilanden door de overheid op code oranje gezet vanwege stijgende besmettingscijfers. Het gaat om de Balearen (Mallorca, Ibiza, Menorca en Formentera) en alle Canarische Eilanden. Om die reden hebben TUI en Sunweb aangekondigd vanaf 16 juli geen nieuwe vakanties meer te laten vertrekken richting die gebieden. “We hebben het beleid om de kleurcodes van de overheid te volgen. Dus naar gebieden die oranje of rood zijn gekleurd, voeren we geen vakantievluchten meer uit,” zegt een woordvoerder van Sunweb tegen NU.nl.

Volgens TUI zijn er momenteel duizenden Nederlanders met vakantie op de Spaanse eilanden. Nog eens tienduizenden anderen zouden de komende weken gaan vertrekken. Door de overheid wordt de situatie niet per eiland bekeken, maar worden alle eilanden tegelijkertijd als risicogebied aangemerkt. Reizigers die nu nog op vakantie zijn kunnen die vakantie afmaken en zoals gepland terugkeren richting Nederland. Vanaf 18 juli is een coronatest voor terugkomst wel verplicht voor mensen die niet volledig gevaccineerd zijn of recent zijn hersteld.

Corendon blijft wel vakantiereizen naar de eilanden uitvoeren, net zoals het bedrijf dat al een tijdje naar Turkije doet. “Als klanten willen gaan en we kunnen de reis uitvoeren, dan gaan we ook,” zegt CEO Steven van der Heijden in gesprek met NU.nl. Klanten van Corendon mogen hun reis naar een oranje gebied volgens Van der Heijden altijd gratis annuleren of omboeken. Ook wordt voor een extra verblijf gezorgd indien een reiziger vooraf aan de terugvlucht positief wordt getest.