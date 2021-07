‘Emirates later dit jaar met A380 naar Australië’

De Emirates Airbus A380 keert aan het einde van dit jaar mogelijk terug in Australië.

Een blijk van optimisme uit Dubai deze week: Emirates werkt aan plannen om vanaf december 2021 weer met een Airbus A380 naar Australië te vliegen. Ondanks de zeer strenge reisrestricties die Australië kent, is Emirates het afgelopen jaar naar verschillende Australische bestemmingen blijven vliegen. Zo vliegen er enkele keren per week Boeing 777’s naar Sydney, Melbourne, Brisbane en Perth. Op een enkel bezoekje na heeft de befaamde Dubaise Superjumbo het Australische grondgebied sinds het begin van de pandemie echter niet meer aangeraakt.

Emirates A380

In de winter komt daar mogelijk verandering in. Tijdens een conferentie blikte Barry Brown, de Vice President van Emirates in de regio Australazië vooruit: “We bereiden ons voor op groene seinen. Alle A380’s die nu stilstaan in de woestijn willen we terugbrengen. Ik heb ze in het systeem gezet voor december en januari naar Sydney en Melbourne.” Het zou dus zomaar kunnen dat de Emirates A380 rond de jaarwisseling weer te zien is in deze twee steden.

Op termijn is het Emirates’ bedoeling dat de A380 ook weer terugkeert naar Brisbane en Perth. “We willen dat die capaciteit terugkomt, maar we moeten onze piloten hertrainen. Het duurt vier of vijf maanden voordat de piloten weer terug op niveau zijn, hun uren hebben gemaakt en hun certificaties rond zijn.” Emirates lijkt vooral een balans te zoeken tussen het hebben van enige zekerheid over de terugkeer van reizen en het op goede hoop herstarten van het trainingsproces. Die piloten moeten in de tussentijd immers worden doorbetaald, en als de vluchten vervolgens niet mogelijk zijn kan het geheel op een nieuwe financiële strop uitlopen.

Nog strengere reisrestricties

Het is echter vooral een kwestie van tijd voordat er definitief iets te zeggen valt over de terugkeer van internationaal vliegverkeer – en specifiek de Emirates A380 – naar Australië. Sinds het begin van de coronacrisis hanteert Australië al zeer strenge in- en uitreismaatregelen en zijn de grenzen praktisch gesloten. Het zou zomaar kunnen dat dat tot ver in 2022 het geval is. Momenteel geldt nog altijd een limiet in van het aantal reizigers dat vanuit het buitenland dagelijks het land in mag komen. Hierbij werden ook de vliegvelden toegewezen. Sinds 14 juli zijn de reisrestricties nog verder aangescherpt.

Inmiddels zijn er nog maar 3000 vliegtuigpassagiers per dag welkom in Australië, een halvering van het voormalige – relatief al zeer lage – aantal. Volgens premier Morrison moet de maatregel de druk op het quarantainesysteem verlichten. Op dit moment moeten reizigers die Australië binnenkomen nog altijd in quarantaine in speciale hotels. De afgelopen tijd heeft dat geleid tot meerdere besmettingsclusters.

Het reizigersquotum is niet van toepassing op de repatriëring van Australiërs die vanwege de coronabeperkingen vastzitten in andere landen. Volgens Morrison zal het aantal repatriëringsvluchten worden opgevoerd. Het zou gaan om 37.000 Australiërs.

Ondanks het groter wordende succes van de wereldwijde vaccinatiecampagnes waarschuwen politici in Australië ervoor dat het land tot eind 2022 haar grenzen wel eens gesloten kan houden..https://t.co/XNWIiPkg09 — Up in the Sky✈ (@UpintheSkyNL) May 7, 2021