Officieel: Alitalia gaat door als ITA

Alitalia gaat officieel door als ITA (Italia Trasporto Aereo). Italië heeft daarover overeenstemming bereikt met de Europese Commissie.

De nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij ITA zal in de plaats treden van het al jarenlang verliesgevende Alitalia. Dat meldt het Italiaanse Ministerie van Financiën vandaag in een verklaring. Het nieuwe bedrijf zal vanaf 15 oktober volledig operationeel zijn. “Met ITA is een nieuwe belangrijke Italiaanse luchtvaartmaatschappij geboren, die significante ontwikkelingsperspectieven heeft en in staat zal zijn om op de nationale en internationale markt te concurreren,” zegt minister van Transport Enrico Giovannini.

Italië is al sinds vorig jaar bezig met de opvolger van Alitalia. Het was de bedoeling dat de nieuwe maatschappij in april van dit jaar al operationeel zou zijn. Er bestaan echter zorgen – onder meer vanuit Ryanair – zorgen over oneerlijke concurrentie en staatssteun. De Europese Commissie stak dan ook in eerste instantie een stokje voor de vergaande Italiaanse plannen. Na lange onderhandelingen is er nu een “constructief en gebalanceerd” akkoord tussen Italië en de EC bereikt, al zijn verschillende binnenlandse Italiaanse routes inmiddels al overgenomen door budgetmaatschappijen als Ryanair en Wizz Air.

Volgens de minister van Industrie zouden 2.800 Alitalia-medewerkers dit jaar al in dienst bij kunnen treden bij het nieuwe ITA. Volgend jaar zouden daar 5.750 werknemers bij moeten komen. In totaal heeft Alitalia op dit moment nog 11.000 werknemers. Aan huidige klanten van Alitalia die tickets hebben voor na 15 oktober zal een alternatief worden geboden.

Tot slot is het nog niet bekend of de nieuwe maatschappij ook onder de naam ‘ITA’ zal gaan vliegen. Het is ook denkbaar dat een andere merknaam gebruikt zal worden. Ook is het nog onduidelijk in hoeverre ITA zich aan zal sluiten bij andere maatschappijen. Het huidige Alitalia maakt deel uit van alliantie Skyteam, waar ook Air France-KLM bij is aangesloten.