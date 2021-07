Brits koppel mag niet mee naar Malta; vaccins niet erkend

Een Brits koppel mocht vorige week niet mee aan boord van een TUI-vlucht van Manchester naar Malta, omdat hun vaccins in de Europese Unie niet worden erkend. Dat meldt The Telegraph.

Al langere tijd is er tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een discussie gaande over bepaalde doses van het Oxford-AstraZeneca-vaccin. Vaccins met bepaalde batchnummers zijn namelijk niet in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd, maar in India. Deze geïmporteerde vaccins komen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie weliswaar volledig overeen met de in Europa geproduceerde vaccins, maar vooralsnog werken deze niet bij het aanvragen van een Europees coronacertificaat. In het VK werd dan ook al enige tijd gewaarschuwd over mogelijke arbitraire reisproblemen.

En die zorgen lijken nu terecht te zijn. Een Brits echtpaar stond midden in de nacht op de luchthaven van Manchester klaar voor hun TUI-vlucht naar Malta. Bij het inchecken stuitten zij echter op problemen. Allebei waren zij volledig gevaccineerd, maar hun AstraZeneca-vaccins bleken geproduceerd te zijn door Covishield in India. Ondanks het feit dat er volgens de WHO geen verschillen bestaan tussen de in Europa en de in India geproduceerde vaccins, wordt de Indiase productie binnen de EU nog niet erkend. Enkele landen hebben al aangegeven dat zij voorlopig ook deze AstraZeneca-vaccins gewoon erkennen, maar Malta behoort niet tot die groep. Daardoor kon het koppel geen coronacertificaat krijgen.

“We waren er gewoon kapot van,” zei Glenda Hardy tegen The Telegraph. “We dachten dat we overal aan hadden gedacht. We hebben voor PCR-testen betaald, de NHS-app gedownload en het certificaat geprint, maar we kwamen de laatste horde niet over.” Inmiddels heeft TUI de tickets weliswaar terugbetaald, maar het is het koppel nog niet gelukt om naar Malta te reizen.