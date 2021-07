Extra inspecties voor alle Boeing 737’s wereldwijd na veiligheidszorgen

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft aangegeven dat alle luchtvaartmaatschappijen wereldwijd die met Boeing 737’s vliegen extra veiligheidsinspecties moeten uitvoeren. Dat meldt persbureau Reuters.

De directive die de FAA heeft uitgevaardigd geldt voor alle Boeing 737-modellen, van de Classics tot de NG en de MAX. Alle luchtvaartmaatschappijen die met 737’s opereren moeten extra inspecties uitvoeren na zorgen over de cabin altitude pressure switches. Er bestaan zorgen over functionaliteit van deze switches. Als deze knoppen niet goed functioneren kan dat betekenen dat de hoeveelheid zuurstof in de cabine van het vliegtuig boven 10.000 voet niet goed gemonitord wordt. Dit kan een gevaarlijk lage hoeveelheid zuurstof in de cabinelucht tot gevolg hebben.

In totaal moeten ruim 2.500 Amerikaanse 737’s ge├»nspecteerd worden, en gaat het om ruim 9.300 toestellen wereldwijd. De inspecties moeten binnen de volgende 90 dagen of 2.000 vlieguren worden uitgevoerd. Boeing zegt achter de beslissing van de FAA te staan. Er zijn bij de Amerikaanse autoriteit zelf nog geen meldingen gekomen van storingen van de schakelaars tijdens de vlucht. Ook kan de FAA nog niet veel zeggen over de hoeveelheid foutieve schakelaars aan boord van alle 737’s wereldwijd.

Boeing

Boeing kampt het afgelopen jaar met veel (productie)problemen. Zo werd eerder deze week opnieuw een productieprobleem gevonden in de Boeing 787 Dreamliner. De leveringen van de 787’s werden eerder dit jaar al vijf maanden stilgelegd omdat de kwaliteitscontroles niet aan de standaarden van de FAA voldeden. Dit had onder meer tot gevolg dat in juni een nieuwe 787 van KLM niet geleverd mocht worden. In februari legde de FAA een boete van omgerekend 5,5 miljoen euro op omdat het bedrijf zich niet zou houden aan bepaalde veiligheidsafspraken die in 2015 gemaakt zijn.

Daarnaast is ook de 737 MAX, de opvolger van de 737 NG, een zorgenkindje. Nadat het vliegtuig eerder dit jaar bijna overal ter wereld terug mocht keren in het luchtruim, zijn er verschillende productieproblemen ontdekt. Zo werden tientallen MAX’en in april aan de grond gezet vanwege mogelijke elektrische problemen. Vooral het feit dat dat probleem destijds onopvallend heeft kunnen ontstaan is dus reden voor zorgen. Het zou tenslotte niet voor het eerst zijn dat een relatief onopvallende fout grote gevolgen heeft voor een vlucht met een 737 MAX. De kwestie raakte daarom ook, opnieuw, aan de bedrijfscultuur die heerst bij Boeing.

Tot slot loopt ook het proces rond de Boeing 777X, de opvolger van de huidige generatie 777’s, telkens spaak. Eind juni werd bekend dat de FAA Boeing voorlopig heeft geweigerd de 777X te certificeren vanwege een ernstig incident. Het gaat om een ‘uncommanded pitch event’ dat het nieuwe toestel tijdens een testvlucht maakte. Hierbij bewoog de neus van het vliegtuig abrupt omhoog of omlaag, zonder dat de piloten de input hiervoor gaven. De verwachte leveringen van de 777X zijn al met enkele jaren opgeschoven.