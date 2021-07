Vertrek Green Airlines van Eelde komt hard aan

Het besluit van de Duitse luchtvaartmaatschappij Green Airlines om voorlopig te stoppen met het met het uitvoeren van vakantievluchten op Groningen Airport Eelde is op de Noordelijke luchthaven ingeslagen als een bom.

Eerder deze week maakte Tui fly bekend dat vanwege de oplopende coronabesmettingen alle vakantievluchten naar de Spaanse eilanden vanaf Eelde voor dit zomerseizoen worden geannuleerd. Vanaf vandaag gaat het reisadvies voor Spanje en Portugal naar oranje. Green Airlines meldt nu: “Door de aangescherpte reisregels is het niet langer mogelijk om vanuit Nederland te opereren. Daarom hebben we besloten de vluchtuitvoering op Groningen Airport Eelde tot tenminste 2 augustus a.s. te staken. De laatste vlucht wordt vandaag (vrijdag) uitgevoerd.”

Het Duitse Green Airlines was begin juli nog maar net begonnen met het aanbieden van vakantievluchten vanaf Eelde naar o.a. Ibiza, Faro, Mallorca en Corfu. Daarvoor werd samengewerkt met touroperators Corendon en FTI. De virtuele luchtvaartmaatschappij had voor de vluchten een Embraer 190 inclusief bemanning gehuurd bij het eveneens Duitse German Airways. Dit toestel keert na vandaag terug naar Duitsland.

In Duitse media wordt inmiddels gemeld dat het aantal oplopende coronabesmettingen niet de enige reden voor de problemen bij Green Airlines is. De samenwerking tussen Green Airlines en German Airways zou helemaal op de tocht staan. De komende tijd wordt er alleen nog op de route Paderborn – Sylt samengewerkt. Alle andere mediterrane vluchten van Green Airlines vanaf Rostock en Paderborn zijn inmiddels ook gestaakt. De Duitse virtuele luchtvaartmaatschappij had eerder ook al problemen met partners zoals Alk Airlines en Just Us Air.

Volgens Meiltje de Groot, directeur van Groningen Airport Eelde, heeft Green Airlines aangegeven dat het de situatie in augustus per week gaat bekijken. “De luchtvaartsector vraagt er al langer om, maar ik hoop dat er nu snel eenduidig Europees beleid komt. En daarnaast is het alleen beoordelen op het aantal besmettingen voor de kleuren code van landen, niet meer voldoende,” aldus De Groot.

Op dit moment wordt vanaf Eelde alleen nog door Tui fly gevlogen naar Griekenland. Ook Corendon doet dat. Op de website van Groningen Airport Eelde worden overigens nog steeds vakantievluchten van Green Airlines voor de komende weken aangeboden.