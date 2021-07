Video: Max Verstappen versus een Spitfire

In het weekend met ruim 300 kilometer per uur over een circuit scheuren is natuurlijk hartstikke leuk, maar de Britse tak van Red Bull vond dat het tijd werd voor een échte uitdaging. Max Verstappen mocht plaatsnemen in een RB7, de auto waarmee Sebastian Vettel in 2011 het Formule 1-wereldkampioenschap won, en nam het op tegen een Spitfire.

© Red Bull Racing Honda

Spitfire

Een paar maanden geleden bestond de Spitfire 85 jaar. Nu we toch bezig zijn, gaan we aan de hand van een aantal foto’s even terug in de tijd.

“De trainings-Spitfires waren eenzitters, waarin een tweede stoel geplaatst was en met aangepaste kap, waarbij de instructeur over de leerling-piloot heenkeek” (1946-09-27)

© Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

“Formatie van twee gecamoufleerde Spitfire F.Mk.IX’s van de Jachtvliegschool (JVS)”. (1949)

©Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

“Een Vickers Supermarine Spitfire LF Mk.IX van het 322 squadron omgeven door jachtvliegers en grondpersoneel vermoedelijk op de vliegbasis Twenthe. (1951)”

©Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

“Een nog luchtwaardige Vickers Supermarine Spitfire LF Mk.IX, de “Baby Bea V” van de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht in RAF uitmonstering, voorzien van Britse roundels en invasiestrepen”.

©Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

“Formatie vliegen met een General Dynamics F-16 Fighting Falcon van de Koninklijke Luchtmacht en een Supermarine Spitfire MK IIa van de Royal Air Force tijdens een airshow”. (1982)

©Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

“Supermarine Spitfire XVI in Duxford, september 2006”

©ChowellsNoise reduction and shadows lifted by Diliff, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

© Timeline