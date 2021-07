AN-28 neergestort in Rusland

Een Antonov-28 heeft gisteren een noodlanding gemaakt in Siberië. Het toestel van de Siberische maatschappij, Siberian Light Aviation, is zwaar beschadigd geraakt tijdens de landing. De achttien mensen aan boord raakte niet zwaargewond. Volgens Russische media is de vlieger en één passagier met lichte verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.

De Antonov verdween tijdens de vlucht plots van de radar. Hierna werd een grote zoekactie opgezet. Tijdens de zoekactie werd het tweemotorig toestel gevonden in een veld. Verschillende media melden dat het vliegtuig last zou hebben gehad van een motorstoring. Dat zorgde ervoor dat de Antonov een noodlanding moest maken in een veld. Tijdens de landing zou het toestel over de kop zijn geslagen. De officiële oorzaak zal nog even op zich laten wachten. Het onderzoek is inmiddels gestart.

