De 747-bierpomp van Baan Thara

Het mag weer: een café bezoeken. Een leuke optie daarvoor, niet ver bij Schiphol vandaan, is Het Wapen van Amstelveen. Dat de locatie zeven jaar geleden in eigendom kwam van oud-KLM-gezagvoerder Theo Konijnenberg is duidelijk te zien aan de inrichting met diverse KLM-memorabilia. Sinds 2018 wordt het bier er zelfs met behulp van een heuse 747-pomp uit het vaatje getapt.

De Delftsblauwe bierpomp, waarop een afbeelding van een Boeing 747-300 staat, deed ooit dienst in Bangkok in het KLM Crew Resthouse ‘Baan Thara’. In 1985 opende dit hotel haar deuren speciaal voor de cockpit- en cabin crew van KLM. Ook KLM-dienstreizigers waren er welkom evenals bemanningen van Martinair-vrachtvliegtuigen. Voor een vriendschappelijke prijs konden familieleden van vliegende KLM’ers er logeren. Ander volk moest elders een bedje zien te vinden. De locatie bevond zich dicht bij Don Muang (DMK), tot de opening van Suvarnabhumi (BKK) de belangrijkste luchthaven van Thailand.

Bangkok vormde het knooppunt voor vluchten naar Manila, Taipei en Singapore. Dagelijks zetten er op Don Muang vier KLM-747’s hun wielen op de grond: twee op weg naar het Verre Oosten en twee op terugweg naar Schiphol. De crews uit Amsterdam namen altijd post en kranten mee voor de collega’s die op weg waren naar hun thuishaven. Zo’n honderd crewleden brachten twee of soms nog enkele nachten meer door in ‘Baan Thara’.

Bord KLM Crew Resthouse ‘Baan Thara’ © Rego Meijer

Tijdelijke plek

Als er binnen tien uur niet hoeft te worden gevlogen, is er geen enkel probleem als een vlieger of steward(ess) met maten én met mate een biertje of wijntje drinkt. Vandaar dat de 747-vliegers op het idee kwamen in ‘Baan Thara’ een bierpomp te installeren die ze zelf sponsorden. En wat voor een! Een prachtige aanwinst voor het verblijf in wat toenmalig 747-gezagvoerder Henk Nederlof noemde ‘geen oase maar een paradijs’.

In 1997 kondigde KLM de verkoop van de geliefde locatie aan. De belangrijkste argumenten hiervoor waren dat exploitatie van hotels niet meer tot de kernactiviteiten behoorde en dat de reistijd van de crew naar het in aanbouw zijnde Suvarnabhumi Airport te lang zou gaan duren: het zou goedkoper zijn het personeel elders in een hotel onder te brengen.

Begin 2000 was de verkoop een feit. De bierpomp werd uiteraard niet mee verkocht. Ype de Haan, op dat moment Hoofd Vliegdienst bij de blauwe maatschappij, bewerkstelligde dat de unieke bierpomp een plek kreeg in de lounge ‘Baan Thara’ van het vliegdienstgebouw. Uiteindelijk bleek ook dit weer een tijdelijke plek en de pomp verhuisde voor de derde maal, nu naar de Amstelveense kroeg.

De relatie tussen de pomp en het vliegende KLM-personeel is onmiskenbaar

In bruikleen

Tapte toenmalig chef-vlieger van de 747-vloot Ami Emanuel ooit in Hotel ‘Baan Thara’ de eerste biertjes uit de pomp, op 12 juli 2018 deed hij het opnieuw samen met Ype, onder toeziend oog van zowel oudgedienden van de 747 als op dat moment nog actieve 747-vliegers.

Hoe lang de in bruikleen verstrekte pomp in ‘Het Wapen van Amstelveen’ dienst zal doen is afwachten. Zeker zolang Theo daar aan het roer staat, of zeg maar de stuurknuppel daar in handen heeft, want zo lang is de relatie met KLM een gegeven. Ook al is Theo inmiddels een pensionado, blauw is en blijft het hart van iemand die van 10 april 1985 tot 2 oktober 2019 bij KLM vloog. Hij startte zijn carrière als copiloot op de DC-9, vervulde dezelfde functie op de Boeing 737-300 en de DC-10, en was vervolgens gezagvoerder op achtereenvolgens de Fokker 100, de Boeing 767-300, de MD-11 en de Boeing 747-400.

De 747 doet het ook goed in Delftsblauw

KLM-blauw gelardeerd

Een bezoek aan het café (Dorpsstraat 76, 1182 JG Amstelveen) geeft de indruk dat het pand nooit een andere bestemming heeft gehad. Maar de geschiedenis leert anders. Aanvankelijk diende de locatie als winkelpand. In 1923 ging de heer Valkenier er van start met zijn kruidenierszaak ‘De Toekomst’, later overgenomen door de heer Ket. Vervolgens was slagerij de Hoorn er gevestigd. Pas daarna kreeg het pand een horecabestemming en werd het ingericht als Amstelland Café-Bistro. De locatie wisselde steeds van eigenaar totdat Theo in 2013 tot aankoop besloot. Hij verbouwde de zaak grondig met als resultaat een gezellig met KLM-blauw gelardeerd bruin café. Zeven dagen per week zijn de gasten vanaf drie uur ’s middags welkom voor een kop koffie of thee, een glas wijn, een borrel of een biertje, indien gewenst vergezeld van een bittergarnituur.