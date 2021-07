Bizarre reden ontdekt voor incident British Airways 787

Vorige maand is een British Airways Boeing 787 door zijn neuswiel gezakt. Het Britse onderzoeksteam heeft een bijzondere oorzaak van het incident gevonden.

Op 18 juni is een Boeing 787-8 (G-ZBJB) van British Airways door zijn neuswiel gezakt op Heathrow toen het toestel zich klaarmaakte voor een vrachtvlucht naar Frankfurt. De Air Accidents Investigation Branch (AAIB) van het Verenigd Koninkrijk heeft een bulletin uitgegeven waarin staat dat een menselijke fout het incident heeft veroorzaakt.

Volgens de AAIB moest een monteur het landingsgestel van de 787 moest aanpassen voor grondoperaties. Echter was hij niet lang genoeg om een pin te bereiken die nodig was om het landingsgestel te vergrendelen. Dus nam een andere, langere monteur het over. De tweede monteur stak de pen echter in de verkeerde uitsparing. Door de fout trok het landingsgestel zich plots terug in. En het vliegtuig stortte in toen de hydraulica werd getest door een ingenieur.

Het incident gebeurde terwijl het vliegtuig werd geladen voor een vrachtvlucht naar Frankfurt. De 787 Dreamliner werd al enige tijd gebruikt als vrachtvliegtuig.