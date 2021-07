DC-3 terug op Lelystad voor trainingsvluchten

De enige vliegende DC-3 in Nederland was afgelopen week weer te zien op Lelystad Airport. De Dakota was op het vliegveld om de bemanning voor te bereiden op de hervatting van passagiersvluchten. Het toestel had Lelystad een lange tijd als thuisbasis. Momenteel heeft de Dutch Dakota Association Schiphol-Oost als basis.

Vanaf 21 augustus is het weer mogelijk voor passagiers om een vlucht te boeken aan boord van de PH-PBA. Daarvoor worden nu trainingsvluchten gehouden om de bemanning klaar te maken voor de commerciële vluchten. De vluchten op Lelystad werden op 16 juli uitgevoerd. Verschillende onderdelen van de vlucht werden geoefend. Na de oefenvluchten keerde het oude toestel terug richting Schiphol-Oost.

DC-3 Dakota PH-PBA ‘Amalia’ van DDA Classic Airways © Leonard van den Broek

