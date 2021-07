United stuurt verongelukte 777 naar de sloop

Eerder dit jaar, kreeg een Boeing 777-200 van United Airlines een motorexplosie boven Denver. Afgelopen donderdag heeft het toestel waarschijnlijk haar laatste vlucht gemaakt naar Victorville voor de sloop.

Ongeveer twee maanden geleden ontplofte een van de twee motoren van een Boeing 777-200 met registratie N772UA van United boven Denver. Aan boord van het toestel waren 231 passagiers en tien bemanningsleden. Het toestel kon veilig landen en niemand raakte gewond. Wel kwamen er vragen rondom de Pratt & Whitney PW4000-motoren. Dit was het model motor wat ontplofte boven Denver. United Airlines heeft sindsdien alle 777’s met dit motortype aan de grond gehouden.

De 26-jarige N772UA is een historisch voorbeeld van de beroemde “triple-seven”-familie van Boeing, aangezien het de vijfde exemplaar is dat ooit is gebouwd. United heeft enkele van ‘s werelds oudste overgebleven 777’s in zijn vloot, en het heeft er zelfs nog drie die ouder zijn dan N772UA.

Volgens Flightradar24 is de 777 op 15 juli om 08.39 uur plaatselijke tijd voor het eerst sinds het incident uit Denver opgestegen. Vijf maanden na het incident, is het toestel naar Victorville in de Mojave-woestijn gevlogen. Het toestel zal daarna zeer waarschijnlijk nooit meer vliegen. Victorville staat algemeen bekend als een ‘begraafplaats’ voor vliegtuigen.

© Flightradar24