American Airlines stopt met vliegen naar Australië

American Airlines, een Qantas-partner, gaat vanaf eind augustus vluchten naar Sydney stopzetten tot tenminste november 2021. Dit meldt het tijdschrift Executive Traveller.

De Amerikaanse nationale luchtvaartmaatschappij vliegt sinds kort uitsluitend met vracht van Los Angeles naar Sydney, waarbij ook bemanningsleden meevliegen om passagiers en vracht terug te brengen van Sydney naar Los Angeles. Volgens Executive Traveller publiceerde American Airlines echter op de boekingssystemen dat vluchten naar Sydney van 31 augustus tot 29 oktober zou worden opgeschort.

Vanaf 14 juli is het aantal internationale aankomsten in Sydney gedaald tot 1.505 per week, na het besluit van de federale regering om het aantal internationale passagiers dat Australië tot begin 2022 mag binnenkomen, te halveren van 6.070 per week tot 3.035.

“Op bepaalde dagen in juli en augustus, heeft de Australische regering geadviseerd dat we niet in staat zijn om klanten te vervoeren op deze route als gevolg van de aanhoudende Covid-19-pandemie,” merkte American Airlines eerder deze maand op.